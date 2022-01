Spagna: Sacyr vende a Rafaella Resources miniera stagno in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società australiana Rafaella Resources ha annunciato un accordo con Valoriza Minería, una filiale di Sacyr, per acquistare il 100 per cento della proprietà della miniera San Finx a Lousame (A Coruna in Galizia. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". Con questo accordo la società, che ha già la miniera Varilongo a Santa Comba (La Coruna) cerca di diventare un fornitore leader di stagno e wolframio in Europa occidentale. Secondo l'accordo per l'operazione, il cui valore si aggira intorno ai 5 milioni di euro, non sarà pagato nessun importo fino a quando non saranno estratte e vendute le prime 1.000 tonnellate di minerale. L'associazione "Ecologisti in azione" ha denunciato che Sacyr sta cercando di "scappare dalle sue responsabilità" sulla miniera di San Finx con la la vendita di beni a una società "opaca" con sede in Australia. In un comunicato, gli ambientalisti hanno chiesto al presidente della Galizia, Alberto Nunez Feijoo, che venga imposta a Valoriza Minería una garanzia ambientale di 20 milioni di euro, poiché quella attuale, di soli 178 mila euro, sarebbe "irrisoria". (Spm)