Energia: portavoce ministero Elettricità Baghdad, “con Golfo nessuno accordo, crisi continua”

- La crisi energetica in Iraq continua, dal momento che nessun accordo in materia di elettricità è stato raggiunto con i Paesi del Golfo e l’Iran prosegue nella sua sospensione della fornitura verso Baghdad. Lo ha detto il portavoce del ministero dell’Elettricità, Ahmed Mousa, secondo il quale l’Iran “ha sospeso la fornitura perché è ancora in attesa di alcuni pagamenti relativi agli anni passati. Abbiamo chiesto al ministero delle Finanze di provvedere visto che, nonostante i tentativi di diversificare i nostri fornitori, Teheran rimane tra i principali”. Inoltre, Mousa ha sostenuto che “ci sono diverse infrastrutture in manutenzione, e ciò causa interruzioni del servizio”, per poi sottolineare che “stiamo lavorando a un accordo di fornitura elettrica con i Paesi del Golfo ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. Invece, con la Giordania inizieremo a breve a collaborare, ricevendo la loro energia anche se in basse quantità; mentre con la Turchia abbiamo appena approvato la qualità delle infrastrutture che ci legano ad Ankara e contiamo di iniziare presto a ricevere forniture”. (Res)