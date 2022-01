Covid: Costa, estensione obbligo vaccinale e del super green pass possono vivere insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non contrapporrei l'eventuale estensione di obbligo vaccinale per alcune categorie, alcune fasce d'età e l'estensione del super green pass. Già oggi questi due provvedimenti vivono insieme quindi potrebbero continuare a vivere insieme con una loro estensione". Queste le parole di Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute, ad "Agorà" su Rai Tre, parlando delle prossime misure per fronteggiare l'emergenza Covid. "Una sintesi si troverà", ha aggiunto in riferimento al Cdm previsto per oggi. (Rin)