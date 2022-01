Francia: lanciata piattaforma di calcolo quantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia lancia la sua piattaforma di calcolo quantico. Il programma è stato presentato dalla ministra della Difesa, Florence Parly, da quello del Digitale, Cedric O, e da quella della Ricerca, Frederique Vidal. Il programma consiste nell'abbinare delle macchine quantiche ad una classico super-calcolatore situato nel centro di Bruyeres-les-Chatel, nella regione parigina dell'Ile-de-France. "Vogliamo fare in modo che questa piattaforma possa servire allo sviluppo delle differenti start up francesi ed europee che stanno sviluppando macchine quantiche", ha detto O. La piattaforma consentirà "agli eserciti e all'insieme della comunità che partecipa alle applicazioni di interesse in materia di difesa di sviluppare una vera esperienza quantiche che rafforzerà la nostra superiorità nelle lotte del domani", ha detto Parly.(Frp)