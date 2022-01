Germania: sostegno a rielezione presidente Steinmeier anche da Cdu e Csu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) sarebbero favorevoli alla rielezione di Frank-Walter Steinmeier a presidente della Germania. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, i popolari non si sono ancora formalmente espressi sulla questione, ma hanno già segnalato soddisfazione per come Steinmeier, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), ha esercitato il mandato assunto nel 2017 che scadrà il 18 marzo prossimo. Nella giornata di oggi, i presidenti di Cdu e Csu, Armin Laschet e Markus Soeder, renderanno una dichiarazione congiunta sulla questione. Intanto, Steinmeier, che ha già annunciato la propria intenzione di essere confermato alla presidenza della Repubblica federale tedesca, può contare sul sostegno alla rielezione da parte della maggioranza al Bundestag, formata da SpD, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). I tre partiti dispongono di 776 voti, ossia 39 in più della maggioranza assoluta necessaria a rieleggere Steinmeier al primo o al secondo scrutinio all'Assemblea federale, che si riunirà il 13 febbraio, formata dai 735 deputati del Bundestag e da altrettanti rappresentanti dei parlamenti dei parlamenti dei Laender. Dei 1.472 membri, 446 saranno di Cdu e Csu, 389 della SpD, 234 dei Verdi, 154 di Alternativa per la Germania, 153 della Fdp, 71 di La Sinistra, 18 dei Liberi elettori (Fw) e due dell'Associazione degli elettori dello Schleswig meridionale (Ssw). Inoltre, cinque delegati non provengono né dal Bundestag né dai parlamenti degli Stati tedeschi. (Geb)