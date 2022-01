Spagna: sondaggio, 61 per cento cittadini favorevoli a rientro Juan Carlos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 61 per cento degli spagnoli ritiene che il re emerito, Juan Carlos debba rientrare in patria da Abu Dhabi, dove risiede dall'agosto del 2020, ma solo se fornirà delle spiegazioni sui suoi presunti illeciti fiscali (per il 27,8 per cento). È quanto emerge da un sondaggio condotto da "Sigma Dos" per il quotidiano "El Mundo". Se l'ex sovrano dovesse rientrare in Spagna, il 63,7 per cento rifiuterebbe il ritorno al Palazzo della Zarzuela, residenza ufficiale della Casa reale, a fronta del 21,2 per cento che sarebbe a favore. D'altra parte, quasi la metà degli spagnoli (il 46 per cento) è favorevole a ritirare il titolo onorifico di re Juan Carlos in caso di suo ritorno. Questa idea è approvata dall'83,9 per cento degli elettori di Unidas Podemos e dal 56,3 per cento di quelli del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). Questa percentuale scende sensibilmente tra i votanti del Partito popolare (16,6 per cento) e del partito di estrema destra Vox (23,8 per cento). (segue) (Spm)