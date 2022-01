Spagna: sondaggio, 61 per cento cittadini favorevoli a rientro Juan Carlos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza della società spagnola rifiuta (70,7 per cento) Juan Carlos recuperi la sua indennità economica annuale, stimata in circa 161 mila euro (somma che il re Felipe ha deciso di revocare a metà marzo 2020, quando le informazioni sulle presunte irregolarità di suo padre hanno aperto una grave crisi nella Corona). Il 44,3 per cento degli intervistati pensa che l'ex monarca dovrebbe continuare ad essere considerato come membro della Casa reale rispetto al 41,8 per cento di contrari, anche se c'è una notevole divisione di opinioni. Mentre il Psoe e Unidas Podemos ritengono che questa dovrebbe essere una delle condizioni del suo ritorno in Spagna, i partiti all'opposizione (Partito popolare, Vox e Ciudadanos) optano per mantenere Juan Carlos come membro della famiglia reale. (Spm)