Tunisia-Malta: premier Bouden riceve ambasciatore Pullicino, focus su relazioni bilaterali

- Il primo ministro della Tunisia Najla Bouden ha ricevuto ieri a Tunisi l'ambasciatore di Malta Simon Pullicino. Lo ha riferito la presidenza del governo in un comunicato, secondo cui l'incontro ha discusso "le modalità per sviluppare le relazioni congiunte in campo economico, che hanno registrato un importante sviluppo negli ultimi cinque anni, oltre a sottolineare l'impegno dei due Paesi di sostenere ulteriormente la cooperazione in campo culturale attraverso l'organizzazione di eventi culturali". Le due parti hanno sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tripartita tra Tunisia, Malta e Regno Unito, secondo un approccio che serva gli interessi comuni di tutte le parti.(Tut)