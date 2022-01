Germania: Covid, ministro Finanze Lindner esclude blocco per variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha escluso che il governo federale possa attuare un blocco generale al fine di contenere la diffusione della variante Omicron del Covid-19 in Germania. “Intendiamo evitare chiusure a tappeto in futuro”, ha dichiarato il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. Per Lindner, l'obiettivo dell'esecutivo tedesco “rimane preservare il più possibile la vita sociale ed evitare il più possibile il danno sociale”. Il ministro delle Finanze tedesco ha poi evidenziato che la Germania ha “dominato” la quarta ondata del coronavirus con “moderate restrizioni ai contatti”. Inoltre, il Paese ha attuato la campagna per i richiami del vaccino contro la Sars-Cov2 “di maggior successo in Europa”. Con riferimento alla contrarietà di alcuni settori della Fdp all'introduzione della vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 in Germania, Lindner ha, infine, affermato: “Come presidente di un partito liberale, devo sopportare il fatto che veniamo criticati se diamo un peso speciale ai diritti civili”. (Geb)