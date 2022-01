Mauritania-Algeria: firmato protocollo d'intesa per la cooperazione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione per le relazioni estere dell'Assemblea nazionale della Mauritania, Mokhtar Ould Khalifa, ha firmato ad Algeri un memorandum d'intesa con il presidente della commissione per gli Affari esteri dell'Assemblea nazionale del popolo algerino, Mohamed Hani. Lo hanno riferito i media mauritani spiegando che nell'ambito di questo memorandum, le due parti hanno concordato una serie di questioni, tra l'organizzazione di incontri nelle due capitali per discutere questioni di interesse comune. (Res)