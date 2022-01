Regno Unito: aziende settore viaggi chiedono al governo di rimuovere restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende britanniche operanti nel settore dei viaggi hanno chiesto che tutte le restanti restrizioni per contrastare il Covid-19 in vigore sui passeggeri siano rimosse nell'ultima revisione del governo. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", le compagnie sostengono che, data la forte incidenza del virus, la richiesta del tampone prima della partenza non è utile ad arginare la diffusione dei contagi e, anzi, frena la ripresa del settore. Il governo in questi giorni, sta discutendo sulla modifica delle regole riguardanti i tamponi e il primo ministro Boris Johnson incontrerà più tardi nella giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, i ministri per discutere in merito alle ulteriori misure restrittive. (Rel)