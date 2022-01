Covid: Bombardieri (Uil), obbligo vaccinale o dispositivi di sicurezza non siano a carico dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la politica non sceglie l'obbligo vaccinale i dispositivi di sicurezza non possono essere a carico dei lavoratori. Lo ha detto il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ad "Agorà" su Rai 3. "Basta provvedimenti discriminatori nei confronti del mondo del lavoro", ha aggiunto. "Cos'altro deve succedere per decidere l'obbligo vaccinale? Quante morti vogliamo ancora attendere prima che politica si prenda le proprie responsabilità?", ha sottolineato il leader sindacale. "La politica continua a scaricare le responsabilità sul mondo del lavoro. Purtroppo non siamo stati ascoltati dal presidente del Consiglio, nonostante si parli di lavoro", ha concluso. (Rin)