Scozia: attesi aggiornamenti premier Sturgeon dopo netto aumento dei casi di Covid

- La premier scozzese, Nicola Sturgeon, nel corso della giornata odierna fornirà degli aggiornamenti sulla situazione legata alla diffusione del Covid-19 nella nazione devoluta britannica dopo il netto aumento dei contagi registrato nei giorni scorsi. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", il numero di casi in Scozia nella giornata di ieri, martedì 4 gennaio, è arrivato a 17.259, proprio quando Sturgeon aveva espresso la volontà di ridurre il periodo di quarantena da dieci a sette giorni per i positivi. Con gli ultimi casi riportati, la media giornaliera è adesso di 16 mila, di gran lunga più alta di quella registrata nel periodo natalizio (circa 6 mila al giorno), a causa dell'alta incidenza della variante Omicron. Come in tutta la nazione, molti servizi essenziali stanno sperimentando difficoltà dovute all'assenza di personale, proprio a causa dell'autoisolamento imposto dai contagi o dai contatti con persone a loro volta positive. La compagnia ferroviaria ScotRail è stata costretta a introdurre un orario ridotto per il mese di gennaio, mentre l'operatore di traghetti CalMac ha dovuto ridurre alcuni dei suoi servizi di trasporto.(Rel)