Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque al mattino, schiarite tra il pomeriggio e la sera sulle Prealpi occidentali ed alta pianura limitrofa. Precipitazioni diffuse dalle prime ore della giornata, fino a moderate sui rilievi ed alta pianura centro orientali, deboli altrove. Limite delle nevicate in abbassamento da 1400 a circa 800 metri, localmente a quote inferiori verso sera sui rilievi orientali. Generale attenuazione in serata. Temperature in sensibile calo in montagna, pressoché stazionarie in pianura. In pianura minime tra 4 e 7°C, massime tra 6 e 9°C. (Rem)