Russia: ministero Esteri, abbiamo molti strumenti tecnico-militari per garantire nostra sicurezza

24 luglio 2021

- La Russia dispone di una vasta gamma di strumenti tecnico-militari per garantire la propria sicurezza, se il dialogo con la Nato sulle legittime preoccupazioni di Mosca in materia non dovesse avere effetti. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, all'agenzia di stampa "Ria Novosti", sottolineando come sia imprescindibile per Mosca la non espansione verso est dell'Alleanza atlantica. Inoltre Grushko ha osservato come sia troppo presto per determinare la possibilità di compiere progressi significativi sulla questione delle garanzie di sicurezza. "Dobbiamo prima incontrarci, e poi decidere in che direzione andare avanti", ha affermato il viceministro degli Esteri riferendosi alla riunione del Consiglio Russia-Nato in programma il 12 gennaio a Bruxelles. (Rum)