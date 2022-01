Vaccino: Sbarra (Cisl), valutare obbligo non solo per lavoratori ma anche per pensionati e inoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La possibilità dell’obbligo per gli over 60 sarebbe un passo in avanti necessario ma non sufficiente. Noi dobbiamo oggi più che mai valutare l’opportunità dell’estensione dell’ obbligo erga omnes non solo per i lavoratori ma anche per i pensionati, gli inoccupati e gli studenti". Lo ha detto il segretario della Cisl Luigi Sbarra a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1. "Bisogna mandare in profondità la campagna di vaccinazione disponendo l’obbligo per tutti. È un passo necessario per contrastare il Covid ed affermare le ragioni della vita. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo nelle nostre mani per fermare il virus", ha aggiunto. (Rin)