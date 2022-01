© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata del Kuwait in Marocco ha invitato i propri cittadini a rientrare in patria a causa dell'aumento dei contagi di Covid-19 nel Regno nordafricano, in particolare della nuova variante Omicron. Lo riferisce il sito d'informazione "Afrigate" aggiungendo che l'ambasciata ha messo a disposizione dei cittadini del Kuwait i numeri della sezione consolare dell'ambasciata per prenotazioni e partenze. (Mar)