Marocco: Covid, approvato l'uso del farmaco Molnupiravir

- Il Marocco sarà tra i primi Paesi arabi e africani a commercializzare il farmaco antivirale Molnupiravir contro il Covid-19 e prodotto dall'azienda statunitense Merck, dopo aver ottenuto una licenza di commercializzazione dalle competenti autorità sanitarie. Lo ha reso noto il sito web d'informazioni "Ya Baladi" citando Said al Mutawakel, medico rianimatore e membro del comitato scientifico per il monitoraggio della pandemia, che ha affermato che "il farmaco anti-Covid-19 di Merck sarà disponibile in Marocco nei prossimi giorni dopo diversi mesi di trattative con il laboratorio statunitense". (Mar)