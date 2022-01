Cina-Europa: frequenza treni merci in aumento del 22 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viaggi effettuati dai treni merci Cina-Europa hanno registrato un incremento del 22 per cento nel 2021, toccando quota 15.000. È quanto annunciato dalla compagnia statale China Railway (Cr), secondo cui il volume delle merci trasportate è aumentato del 29 per cento rispetto al 2020. La cooperazione tra i paesi lungo le rotte ferroviarie è stata rafforzata, ha riferito la società, osservando come il funzionamento costante dei servizi abbia contribuito alla stabilità delle catene di approvvigionamento globali. (Cip)