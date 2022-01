Usa: Covid, variante Omicron responsabile del 95 per cento dei contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un milione di persone negli Stati Uniti sono risultate positive al Covid-19 nelle 24 ore di lunedì 3 gennaio, mentre prosegue l'ondata pandemica senza precedenti causata in quel Paese dalla variante Omicron del coronavirus. Il bilancio giornaliero di lunedì è il peggiore mai registrato in un qualsiasi Paese del mondo dall'inizio della pandemia, ed è quasi doppio rispetto al precedente record di 590mila casi giornalieri che gli Usa avevano segnato appena quattro giorni fa. Al di fuori degli Stati Uniti, il bilancio giornaliero dei contagi più elevato è stato registrato in India, con 414mila casi il 7 maggio 2021. L'impennata dei casi di positività negli Usa segue il fortissimo aumento dei tamponi effettuati nelle abitazioni private nell'ambito di un piano promosso dal governo federale Usa. L'elevatissimo numero dei contagi non trova però riscontro in un aumento proporzionale di ricoveri e decessi, ma rischia di tradursi in un blocco delle attività produttive nel Paese. (Nys)