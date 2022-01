Corea del Sud: Covid, corte boccia il pass vaccinale per le strutture educative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la corte di Seul, non è dimostrabile che l'obbligo imposto dal ministero inciderebbe significativamente sull'andamento dei contagi e dei ricoveri, anche considerato "il crescente numero di pazienti vaccinati con infezioni di ritorno" nel Paese. La corte ha menzionato gli ultimi dati ufficiali pubblicati nel Paese a metà del mese di dicembre, da cui emerge che il tasso di infezione tra i soggetti non vaccinati è dello 0,15 per cento, contro lo 0,7 per cento dei soggetti vaccinati: una differenza che la corte reputa insufficiente per giustificare l'imposizione di obblighi o divieti selettivi. (segue) (Git)