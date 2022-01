Corea del Sud: Covid, corte boccia il pass vaccinale per le strutture educative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie hanno ufficialmente riconosciuto i primi due casi nazionali di decessi collegati alla variante Omicron del coronavirus. Si tratta in entrambi i casi di soggetti vaccinati che avevano un'età superiore a 90 anni, deceduti rispettivamente il 27 e 29 dicembre scorsi. La stampa sudcoreana sottolinea che i due anziani sono risultati positivi alla nuova variante del coronavirus a seguito di esami postumi, e le cause reali dei decessi sono ancora oggetto di accertamento. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 in Corea del Sud sono tornati sopra la soglia di 4mila, a 4.444, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 649.669. (Git)