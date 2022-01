Usa: Cruz, probabile impeachment di Biden se Repubblicani riconquisteranno la Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Ted Cruz, esponente del Partito repubblicano Usa, ha dichiarato che "esiste la possibilità" che i conservatori intraprendano una procedura di impeachment ai danni del presidente Joe Biden, nel caso riescano a riottenere la maggioranza alla Camera dei rappresentanti alle elezioni di medio termine del prossimo anno. "Se riprenderemo la Camera, cosa che reputo del tutto probabile, penso che assisteremo a rigorose indagini sull'amministrazione Biden", ha detto Cruz ieri, 5 gennaio, nel corso di un podcast. Cruz ha accusato i Democratici di aver trasformato l'impeachment "in un'arma politica": "L'hanno usato per partigianeria contro (l'ex presidente Donald) Trump, perché non approvavano le sue politiche. Uno degli svantaggi di tale approccio è che più trasformi (le procedure) in armi e clave politiche, più rischi di subire il medesimo trattamento", ha detto il senatore repubblicano. (segue) (Nys)