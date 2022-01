Usa: Cruz, probabile impeachment di Biden se Repubblicani riconquisteranno la Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Cruz, ci sarebbero "diverse basi" sulle quali considerare un impeachment contro Biden: "Il più convincente (...) è il completo rifiuto del presidente di far rispettare la legge ai confini. La sua decisione di ignorare le norme federali sull'immigrazione hanno consentito a 2 milioni di persone di venire qui senza alcun ostacolo, in diretta violazione degli obblighi presidenziali come sanciti dall'Art.2 della costituzione", ha accusato Cruz. L'ex presidente Trump è stato sottoposto a due procedure di impeachment dalla Camera dei rappresentanti a maggioranza democratica: la prima volta per i presunti tentativi di influenzare il governo dell'ucraina affinché indagasse sugli affari privati della famiglia Biden in quel Paese; la seconda volta, a seguito dell'assalto dei sostenitori di Trump al Congresso federale, il 6 gennaio dello scorso anno. (Nys)