Kazakhstan: presidente Tokayev dichiara stato d’emergenza dopo proteste ad Almaty

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha dichiarato lo stato di emergenza nella città di Almaty, centro nevralgico per l’economia del Paese, a seguito delle proteste esplose nella piazza centrale della località contro l’aumento dei prezzi del gas. Lo ha reso noto l’ufficio presidenziale. "Alla luce della situazione aggravata, per mantenere la sicurezza pubblica, ripristinare la legalità e l'ordine pubblico, difendere i diritti e le libertà dei cittadini, il capo dello Stato, Kassym-Jomart Tokayev, ha firmato un decreto per imporre lo stato di emergenza nella provincia di Mangystau e nella città di Almaty", ha affermato l'ufficio in una nota, aggiungendo che le nuove disposizioni dureranno da domani, mercoledì 5 gennaio, fino al 19. Le misure comprendono l'imposizione di un coprifuoco dalle 23.00 alle 7.00 del mattino, il divieto di vendere armi e alcolici nella zona e restrizioni alla possibilità di entrare e uscire dalla città. Almaty è stata teatro di tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Gli apparati di sicurezza hanno utilizzato gas lacrimogeni e granate stordenti per disperdere i dimostranti nelle strade circostanti la piazza centrale della città. (Res)