Usa-Emirati: colloquio Blinken-Al Nahyan, focus su Ucraina e crisi regionali (2)

- Il dirottamento è avvenuto alle ore 23:57 del 2 gennaio al largo del governatorato yemenita di Hodeidah, mentre la nave si trovava in viaggio verso l’isola yemenita di Socotra, dopo essere salpata dal porto saudita di Jizan. La coalizione militare a guida saudita, che dal 2015 fiancheggia il governo dello Yemen internazionalmente riconosciuto nel conflitto con i ribelli sostenuti da Teheran, ha dichiarato che l’imbarcazione trasportava materiale medico. Dal canto loro, gli Houthi hanno pubblicato sui propri account social video e foto che documentano la presenza di materiale bellico a bordo della nave - armi, munizioni e mezzi militari. Mentre i Paesi dell’area – tra cui Arabia Saudita, Kuwait ed Egitto – hanno intimato ai ribelli sciiti di consegnare l’imbarcazione e il carico minacciando anche l'uso della forza; il portavoce degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che l’azione del movimento armato sostenuto da Teheran era legittima in quanto la nave Rawabi "si trovava senza permesso nelle acque territoriali yemenite", dopo essere stata osservata "per mesi mentre conduceva attività ostili al largo delle coste del Paese". (Nys)