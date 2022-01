Usa: assalto al Congresso, Trump annulla conferenza stampa prevista per 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annullato la conferenza stampa prevista per il primo anniversario della rivolta del 6 gennaio al Campidoglio. L'ex inquilino della Casa Bianca aveva pianificato di utilizzare il suo intervento di giovedì da Mar-a-Lago, in Florida, come "contro-programmazione" rispetto al momento di raccoglimento e di preghiera annunciato dal presidente Joe Biden e dal Congresso al Campidoglio di Washington. In una dichiarazione ufficiale, Trump ha incolpato il comitato ristretto della Camera incaricato di indagare sulla rivolta del 6 gennaio per la cancellazione. L'ex capo dello Stato aveva anticipato che nel suo discorso avrebbe toccato molti temi relativi a quello che è stato l'assalto al Congresso. Nella nota in cui annuncia l'annullamento, Trump spiega che parlerà di "molti argomenti importanti" nel comizio previsto invece per sabato 15 gennaio in Arizona. (Nys)