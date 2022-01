Brasile: vaccinazione bambini 5-11 anni, cittadini a favore e senza necessità prescrizione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Bolsonaro il 27 dicembre era tornato per l'ultima volta sull'argomento annunciando che non farà vaccinare la figlia di undici anni. "Mia figlia non sarà vaccinata, lo sto dicendo molto chiaramente", dichiarava alla stampa. "La questione dei vaccini per i bambini è in una fase iniziale, il mondo ha ancora dei dubbi e non ci sono morti tra i bambini che giustificano un vaccino d'emergenza. La decisione spetta, ovviamente, al ministero della Salute", affermava il capo dello Stato brasiliano. (Brb)