Corea del Nord: missile balistico lanciato nel Mar del Giappone (2)

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno deciso di lavorare ad un "nuovo piano di guerra operativo" nell'eventualità di un conflitto armato con la Corea del Nord, che rifletta l'accresciuta minaccia rappresentata dal programma balistico di quel Paese. Il nuovo piano rimpiazzerà le attuali strategie di risposta ad una potenziale aggressione da parte di Pyongyang, che sono state concepite circa un decennio fa e non riflettono più accuratamente l'entità della minaccia rappresentata dal Paese. secondo fonti anonime della Difesa Usa citate da "Voice of America". Secondo la fonte, "La Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) dispone ormai di capacità avanzate", che hanno comportato "un mutamento dell'ambiente strategico nell'arco degli ultimi anni". La revisione dei piani di guerra sarebbe uno "sforzo estensivo e intensivo" già in atto per il quale i due Paesi alleati non hanno fissato una scadenza precisa. (Git)