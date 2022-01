Usa: Covid, variante Omicron responsabile del 95 per cento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus è responsabile del 95,4 per cento dei contagi da Covid-19 negli Stati Uniti, che nelle 24 ore di lunedì 3 dicembre hanno superato la soglia giornaliera di un milione. E' quanto emerge dagli ultimi dati dei Centri per il controllo e la prevenzione della malattie (Cdc). Ieri il presidente Joe Biden ha ribadito l'appello ai cittadini statunitensi a vaccinarsi, ma ha anche rivolto al Paese un invito alla calma: "Le prossime settimane saranno difficili - ha detto l'inquilino della Casa Bianca, ricordando che all'appello della vaccinazione mancano ancora oltre 35 milioni di persone adulte nel Paese. Biden si è però detto fiducioso in merito agli strumenti a disposizione del Paese per far fronte ai casi gravi di Covid-19, che fortunatamente sembrano essere meno frequenti con la nuova variante del virus. "So che siamo tutti stanchi e frustrati della pandemia", ha dichiarato il presidente Usa. "Siate preoccupati della variante Omicron, ma non allarmati. Se non siete vaccinati, invece, avete ragione di allarmarvi", ha detto Biden. Ieri, 4 gennaio, il governatore repubblicano del Maryland, Larry Hogan, ha proclamato lo stato di emergenza, dopo che i ricoveri per Covid-19 nello Stato hanno superato la soglia di 5mila. (segue) (Nys)