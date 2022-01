Kazakhstan: il presidente Tokayev scioglie il governo in risposta alle proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Tokayev si è rivolto alla nazione con l'appello "a non soccombere alle provocazioni interne ed esterne" durante le manifestazioni. "Cari concittadini, mi rivolgo nuovamente a voi. Mostrate prudenza e non cedete alle provocazioni interne ed esterne, all'euforia dei comizi e alla permissività", ha detto Tokayev in un video discorso alla nazione. Il capo dello Stato ha aggiunto che la riunione del governo sulle questioni socioeconomiche si terrà oggì e che tutte le richieste legittime dei manifestanti saranno prese in considerazione. Tokayev ha anche sottolineato che il governo "non cadrà" di fronte alle proteste e ha chiesto comprensione e fiducia reciproche. Il presidente ha anche sottolineato che le richieste di attacchi a uffici civili e militari sono contro la legge e tali azioni saranno punite. Tokayev ha infine invitato i giovani a "non rovinare il loro futuro e la vita dei loro parenti" partecipando alle manifestazioni, come quella che ieri è andata in scena a Almaty. (Res)