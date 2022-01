Quirinale: Conte a gruppi M5s, prematuro fare nomi, decideremo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è questo il momento di fare nomi" per il profilo del prossimo Capo dello Stato. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha toccato l'argomento relativo all'elezione del prossimo capo dello Stato nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del partito. "Io stesso, che pure ho già avuto vari incontri con i leader ed esponenti delle varie forze politiche a partire da quelle di centrosinistra, non ho fatto nomi che sarebbe prematuro, al limite questo è il momento dei profili" ha aggiunto Conte ricordando che "di nomi ne verranno fuori tanti nei prossimi giorni, non agitiamoci adesso: l'importante è che noi ci confronteremo e decideremo tutti insieme". "Siamo il partito di maggioranza relativa e abbiamo un dovere di responsabilità e credibilità verso l’intero Paese: evitiamo di dare l'immagine di andare in ordine sparso e di un Movimento spaccato. Lavoriamo affinché vi sia un’unica posizione compatta del M5s", ha concluso.(Rin)