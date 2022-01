Quirinale: Conte a gruppi M5s, non mi servono emissari per dialogo con leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credete a tutto quello che scrivono. Ho letto che avrei fatto nomi e che avrei utilizzato emissari per incontrare altri esponenti politici. Non ho fatto nomi e parlo direttamente con tutti, senza ricorrere a emissari". Questo uno dei passaggi dell'intervento del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea dei gruppi parlamentari del partito. "Lavorerò costantemente con i vostri capigruppo, che potranno così puntualmente aggiornarvi, fermo restando che avremo una congiunta la prossima settimana e ne faremo altre anche successivamente. Questo mi consentirà di acquisire le vostre valutazioni e le vostre sensibilità", ha aggiunto.(Rin)