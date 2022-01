© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti a Roma e nel Lazio.ROMA- La befana della Polizia di Stato, accompagnata dai poliziotti della Questura e della Polizia Postale, porterà doni e cioccolatini. Un appuntamento che rappresenta ormai una tradizione, per regalare momenti di gioia e spensieratezza ai piccoli degenti dei reparti pediatrici. Presso il Policlinico universitario A. Gemelli Irccs - Ore 11.- "Mobilitazione della solidarieta'" con studenti, docenti e personale sanitario per donare un sorriso e ribadire l'importanza della vaccinazione. Un evento "prova" di solidarietà concreta che ha coinvolto la Sapienza nel periodo delle festività natalizie. Studenti, docenti e personale, su iniziativa dell'Associazione Sapienza in Movimento, hanno donato giocattoli da destinare ai piccoli ricoverati della Clinica pediatrica del Policlinico Umberto I. Clinica pediatrica del Policlinico Umberto 1 - Ore 11- Presentazione del Progetto Lifi: l’antichità incontra l’innovazione sostenibile e riapertura al pubblico della casa romana nei sotterranei del museo. Museo di Scultura Antioca Giovanni Barracco. Corso Vittorio Emanuele 166/A a Roma. Ore 11(Rer)