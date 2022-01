Francia: Macron, voglio "rompere le scatole" ai non vaccinati contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di voler "rompere le scatole" a coloro che non sono vaccinati contro il coronavirus "fino alla fine". "È questa la strategia. Non voglio metterli in prigione, non li vaccinerò con la forza", ha detto Macron in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". "Facciamo pressione sui non vaccinati limitando per loro, fino a che possibile, l'accesso alle attività della vita sociale", ha aggiunto il capo dello Stato. Il presidente ha poi ricordato che in Francia "una piccola minoranza è refrattaria" vaccino. (Frp)