Ecuador: ex consigliere presidenziale Juan Carlos Holguin nominato ministro Esteri

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha nominato l'ex consigliere presidenziale Juan Carlos Holguin nuovo ministro degli Esteri, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la sala gialla di Palazzo Carondelet. "Juan Carlos ha la missione di rafforzare le nostre relazioni internazionali. Ma l'obiettivo primario è quello di promuovere l'immagine del nuovo Ecuador perché questo significa più fiducia, più investimenti, più sviluppo, più occupazione e più ricchezza per tutti", ha dichiarato il capo dello stato durante l'evento. Lasso ha spiegato che, rafforzando la politica estera, il governo cerca di promuovere accordi commerciali e aprire l'economia ecuadoriana al mondo. "Il 2022 sarà l'anno della ripresa economica, delle opportunità, più occupazione, più imprenditorialità e più prosperità", ha sottolineato. Holguín, da parte sua, ha sottolineato che l'incarico rappresenta un compito immenso. "L'asse che guida la politica estera del nostro governo è più Ecuador nel mondo e più mondo in Ecuador. Ciò implica una diplomazia moderna e dinamica che crei legami dove non ce ne sono e che rafforzi quelli esistenti", ha affermato.(Brb)