Perù: procura generale apre inchiesta su Castillo per un presunto traffico d'influenza

- Il procuratore generale del Perù, Zoraida Avalos, ha aperto un'indagine preliminare sul presidente della Repubblica, Pedro Castillo, per un presunto caso di traffico d'influenza e collusione nell'affidamento di un appalto al Consorzio Puente Tarata III da parte della compagnia energetica statale PetroPerù. La procura indagherà sull'aggiudicazione di un appalto pubblico del valore di 52 milioni di euro al Consorzio Puente Tarata III, che secondo la relazione di un ufficio del ministero dei Trasporti non rispetterebbe i necessari criteri. La procura sta indagando in particolare sui legami tra l'imprenditrice Karelim Lopez e all'azienda, dal momento che la donna avrebbe incontrato Castillo in una casa privata, e il segretario presidenziale Bruno Pacheco presso il palazzo del governo prima che l'appalto fosse assegnato. La Procura indagherà anche sugli incontri che Castillo ha tenuto a metà ottobre 2021 nel palazzo del governo con il manager della società Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, giorni prima che gli venisse assegnato un contratto milionario tramite PetroPerú.(Brb)