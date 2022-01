Brasile: vaccinazione bambini 5-11 anni, cittadini a favore e senza necessità prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei brasiliani che ha partecipato alla consultazione pubblica indetta dal ministero della Salute per esprimere un parere sulla vaccinazione infantile, si è espressa a favore della somministrazione del vaccino senza necessità di prescrizione medica. Secondo quanto riferito dalla sottosegretaria per la lotta alla pandemia, Rosana Leite de Melo "delle 99.309 persone che hanno partecipato, la maggior parte è stata contraria all'obbligatorietà di prescrizione medica per la vaccinazione", ha detto in un'intervista al quotidiano "Folha de San Paolo". Inoltre, la maggioranza delle persone consultate si è detta anche a favorevole a dare priorità alla somministrazione su bambini con patologie croniche pregresse. ai bambini con comorbilità che hanno la priorità nell'accesso al vaccino, in questo caso dell'azienda farmaceutica Pfizer. (segue) (Brb)