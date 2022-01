Messico: Covid, Lopez Obrador chiede di tornare alle lezioni presenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha chiesto alle autorità scolastiche del Paese di disporre il ritorno alle lezioni in presenza secondo il calendario accademico. "Raccomandiamo che si torni alle lezioni in presenza, non ci sono grossi problemi", ha detto il presidente nel corso della sua quotidiana conferenza stampa. Il capo dello stato ha sottolineato che "la scuola è la seconda casa", evidenziando che se uno studente sta male "non deve andare a scuola, deve restare a casa, ma se sta bene non c'è problema, che vada in classe. Ci sono controlli anche a scuola e dobbiamo continuare con le lezioni in presenza". (segue) (Mec)