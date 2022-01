Francia: Macron, debito creato per il Covid si ripagherà con "l'attività"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito creato per rilanciare la Francia dopo la crisi sanitaria legata al coronavirus dovrà essere ripagato con "l'attività". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". Macron ha garantito che, fino a quando rimarrà alla guida dell'Eliseo, in Francia "non ci sarà un aumento delle tasse". "In questa crisi sanitaria ho anche continuato ad abbassare le tasse", ha sottolineato. "È con la nostra capacità nel produrre prima ed esportare che potremo progressivamente liberare i surplus che permetteranno di rimborsare il debito", ha affermato Macron.(Frp)