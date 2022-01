Brasile: vaccinazione bambini 5-11 anni, cittadini a favore e senza necessità prescrizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consultazione pubblica era stata aperta il 23 dicembre per dare voce ai cittadini dopo che tutti i pareri tecnico-scientifici delle istituzioni brasiliani avevano dato parere favorevole. L'uso del vaccino anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer per questa fascia di età è stato approvato lo scorso 16 dicembre dall'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa). "Sulla base della totalità delle prove scientifiche disponibili, il vaccino Pfizer-BioNTech, se somministrato in due dosi a bambini di età compresa tra cinque e undici anni, può essere efficace nel prevenire malattie o condizioni gravi e potenzialmente fatali che possono essere causate dal virus Sars-CoV-2", affermava il direttore generale dei medicinali di Anvisa, Gustavo Mendes. "Abbiamo osservato prestazioni soddisfacenti del vaccino anche contro la variante Delta", ha precisato. "E non ci sono segnalazioni di eventi avversi gravi, preoccupazioni o segnalazioni relative a casi molto gravi o mortalità dovuta alla vaccinazione. Questo profilo di sicurezza è molto importante", concludeva. (segue) (Brb)