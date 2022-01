Brasile: vaccinazione bambini 5-11 anni, cittadini a favore e senza necessità prescrizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni dopo era stato il ministero della Salute a divulgare una nota in cui raccomandava l'inclusione dei bambini tra i cinque e gli undici anni nel programma vaccinale, lasciando come unico possibile ostacolo la consulta pubblica. "La raccomandazione del ministero della Salute è per l'inclusione dei bambini dai cinque agli undici anni nel Piano nazionale per l'operatività della vaccinazione contro il Covid-19 (Pno)" si legge nella nota inviata dalla sottosegretaria de Melo, alla Corte suprema del Brasile (Stf). "Prima di raccomandare la vaccinazione contro la Covid-19 per i bambini, gli scienziati hanno condotto studi clinici con migliaia di piccoli e non sono stati identificati gravi problemi di sicurezza", ha affermato Melo. (segue) (Brb)