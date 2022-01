Argentina: Covid, toccato nuovo record con 81.210 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 81.210 nuovi casi di coronavirus l'Argentina ha toccato martedì un nuovo record assoluto dall'inizio della pandemia. Rispetto al precedente record di 50 mila casi toccato il trenta dicembre del 2021 si tratta di un salto di quasi il 70 per cento in un solo colpo e in meno di una settimana. Allarmante anche il tasso di positività, che ha raggiunto il 52,44 per cento, facendo quindi supporre un tasso di infezioni reale molto maggiore a quello che si è in grado di rilevare. Un'immagine tipica di questi giorni, che coincidono il picco delle vacanze estive, è quello delle interminabili code di persone che aspettano di fare un tampone nelle principali località di villeggiatura. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale in questo modo a 5.820.536, mentre con i 49 decessi riportati nelle ultime 24 ore il totale delle vittime è di 117.294.(Abu)