Cile: ministro degli Esteri Allamand positivo al Covid negli Usa

- Il ministro degli Esteri del Cile, Andres Allamand, ha contratto il nuovo coronavirus mentre si trovava negli Stati Uniti in Vacanza. Lo ha reso noto il governo di Santiago in una nota dove si precisa che il ministro "non presenta sintomi e sta rispettando la normativa sanitaria vigente" negli Usa che gli impone un periodo di quarantena. Fintanto prosegue l'isolamento di Allamand la guida del ministero verrò assunta dalla vice ministra Carolina Valdivia, conclude la nota.(Abu)