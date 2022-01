Scuola: Dirigentiscuola, da legge Bilancio cifre irrisorie, ministro tragga conseguenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci è riuscito poi veramente arduo capire – continua Fratta - come l'asserita valorizzazione del personale possa correlarsi con i restanti 400 milioni per permettere alle scuole di continuare ad avvalersi del personale aggiuntivo assunto a settembre per gestire meglio l'emergenza sanitaria, che adesso riguardano anche (e in misura parziale) il personale Ata; con gli oltre 40 milioni annui (e nella versione finale replicati per un biennio) onde consentire alle scuole ridimensionate sui parametri minimi 500-300 alunni di mantenere il dirigente scolastico; con i 20 milioni per il supporto psicologico di studentesse e studenti e del personale, dopo quanto vissuto con l'emergenza Covid; e con le altre misure a generico sostegno del nostro sistema (tra cui 20 milioni di euro alle scuole paritarie dell'infanzia, più cifre sparse in un elenco che comprende l'immissione in ruolo dei docenti vincitori del concorso ordinario, la terza fase di assunzioni ex Lsu e appalti storici con cinque anni di servizio, il rafforzamento del diritto allo studio in classi numerose, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ma a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente). E poi il Ministro ha parlato dei dirigenti scolastici, beneficiati dall'incremento del Fun di 20 milioni a decorrere dal 2022, più una tantum di 8,3 milioni e di 25 milioni dal 2023". inoltre , conclude, "la perequazione almeno ai livelli previsti per la dirigenza di seconda fascia del ministero dell'Istruzione per chi assolve a "una molteplicità di funzioni e di responsabilità che, negli altri settori della pubblica amministrazione, vengono affidati ad una pluralità di risorse dirigenziali" , è temporaneamente sospesa. E chissà se e quando se ne potrà riparlare. Invitiamo il ministro a fare le opportune valutazioni su quanto sia stato promesso, ma non mantenuto, nei mesi di gestione del suo dicastero, e a trarne le dovute conseguenze. Molte, troppe occasioni sfumate". (Rin)