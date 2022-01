Scuola: Conte a gruppi M5s, garantire presenza, no a ritorno alla dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, “va garantito il diritto allo studio in presenza a tutti i nostri alunni e studenti. Non possiamo affidarci nuovamente alla dad dopo due anni di pandemia”. Parlando nel corso dell’assemblea dei gruppi del partito, Conte ha aggiunto: “Va garantita la distribuzione delle Ffp2 nelle scuole per garantire prevenzione e sicurezza”. (Rin)