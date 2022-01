Francia: Macron, nuovi reattori nucleari per indipendenza e decarbonizzazione dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia saranno costruiti reattori nucleari "più sicuri e di nuova generazione" perché l'Europa deve passare per l'atomo "se si vuole decarbonizzare ed essere più indipendenti". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". In Francia "abbiamo al storica fortuna di avere il 70 per cento della nostra elettricità prodotta dal nucleare", ha affermato il titolare dell'Eliseo, ricordando che in Europa "bisogna sopprimere il carbone ovunque ce n'è". (Frp)