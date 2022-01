Usa: Biden, non ci sono più scuse per non vaccinarsi contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivolto un nuovo appello ai cittadini Usa affinché si vaccinino contro il Covid-19. "Abbiamo tutti i vaccini necessari per vaccinare tutti i cittadini americani, compreso il richiamo, non ci sono scuse per non vaccinarsi", ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca nel corso del consueto aggiornamento sull’andamento epidemiologico. Secondo Biden, quella in corso "continua ad essere una pandemia che riguarda i non vaccinati”. Il 22 dicembre scorso la Food and drug administration (Fda) ha autorizzato l’uso in emergenza del Paxlovid, pillola della casa farmaceutica Pfizer per la cura della covid-19. Si tratta del primo trattamento per via orale del virus che riceve un via libera dalle autorità sanitarie.(Nys)