Sudan: appello Ue e Paesi Troika per ritorno a transizione democratica

- I governi di Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia, riuniti nella cosiddetta Troika per il Sudan, hanno ribadito in accordo con l’Unione europea il loro continuo sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo sudanese. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto, secondo il quale l’ex premier Abdallah Hamdok ha svolto un ruolo importante nella guida delle riforme democratiche ed economiche del Sudan. “Le sue dimissioni da primo ministro sudanese, due mesi dopo la presa del potere incostituzionale da parte dell'esercito, rafforza l'urgente necessità per tutti i leader sudanesi di impegnarsi nuovamente nella transizione democratica del paese e soddisfare le richieste di libertà, pace e giustizia del popolo”, si legge ancora nella nota. “Nessun singolo attore sudanese – prosegue il comunicato - può svolgere questo compito da solo. Mentre la Troika e l'Unione europea continueranno a sostenere la transizione democratica in Sudan, le parti interessate sudanesi dovranno lavorare sulla base della Dichiarazione costituzionale del 2019 su come superare l'attuale crisi politica della nazione, selezionare una nuova leadership civile e identificare scadenze chiare e processi per i restanti compiti di transizione, tra cui l'istituzione dei rami legislativo e giudiziario del governo, la creazione di meccanismi di responsabilità e la preparazione delle basi per le elezioni”.(Nys)