Messico: Covid, Lopez Obrador chiede di tornare alle lezioni presenziali (2)

- Lopez Obrador ha anche chiesto di non avere "paura" della variante omicron del coronavirus. "Questa nuova variante è in effetti molto contagiosa, ma fortunatamente non richiede il ricovero né abbiamo casi di aumento dei decessi e questa è la cosa più importante", ha affermato prima di sottolineare la necessità "di non allarmarci e non incutere timore in noi". Dall'inizio della pandemia il Messico ha registrato 3,9 milioni di contagi e oltre 300.000 decessi. Oltre il 56 percento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. (Mec)